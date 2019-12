LIVE – Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-1

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Champions League, i risultati di mercoledì 11 dicembre 2019. Bianconeri sicuri degli ottavi, la Dea sogna il secondo posto. ROMA – Champions League, i risultati di mercoledì 11 dicembre 2019. Ad aprire le danze è l’che in casa delloproverà a ottenere il pass per il prossimo turno. Juventus sicura degli ottavi e del primato., risultato e marcatori0-1 Marcatori: 68′ Castagne Parte bene l’che ha subito una chance. Gomez per Muriel che, invece di calciare, serve Pasalic. Palla troppo lunga con il croato che da posizione defilata non riesce a sbloccare il risultato. Il match continua ad essere molto divertente anche se i due portieri non rischiano praticamente nulla. Nella ripresa non succede nulla da segnalare fino al 68′ quando gli orobici passano in vantaggio. ...

