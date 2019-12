La risposta della Bernini alla Brambilla Abbraccia il maialino che diventa un culatello

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I suini ancora al centropolitica italiana. Dopo Micheladi fronte a Montecitorio con un piccolo maiale al guinzaglio, anche Annamaria, capogruppo al Senato di Forza Italia, si fa fotografare tenendo in braccio un. La didascalia parla chiaro: “Nasce, cresce, orgoglio italiano”. Nell’immagine la senatrice prima posa accanto un cucciolo, poi a un animale pronto per il macello e, infine, si compiace accanto un. L’intento è chiaramente opposto a quelloche accarezzava unrosa per promuovere una legge in difesa degli animali. Lafa visita all’allevamento di suini per schierarsi in difesa degli imprenditori italiani che in Emilia Romagna fatturano milioni di euro nel settore alimentare. Tra i diversi post pubblicati sul suo profilo Instagram, c’è un video ...

