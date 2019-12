Infortunio Ribery | ecco le ultime sul rientro del calciatore della Fiorentina

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)orfana del francese e di risultati. L’attaccante prova il tutto per tutto: l’Inter come obiettivo L’di Franckha penalizzato non poco ladi Vincenzo Montella. Pochi i punti raccolti dai viola da quando il francese è stato costretto a guardare le partita dalla televisione. Il Corriere dello Sport fa il punto sul possibiledell’ex Bayern Monaco. Stando a quanto si apprende, farà il possibile per essere disponibile già dalla prossima gara contro l’Inter. Leggi su Calcionews24.com

