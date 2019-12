Il sindaco denuncia | La differenziata? Finisce tutto in discarica

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roberto Chifari La storia paradossale arriva da Canicattì. I cittadini differenziano ma la raccolta e il conferimento inavviene in maniera inLa storia sembra paradossale ma succede a Canicattì, in provincia di Agrigento. Da un lato ci sono i cittadini che differenziano i rifiuti, dall'altro la difficoltà da parte del gestore a raccogliere e conferire incon la giusta separazione dei rifiuti. Avete letto bene a Canicattì si differenzia ma la raccolta e il conferimento inavviene in maniera in. Colpa delle discariche che hanno raggiunto un livello tale di saturazione per cui è difficile riuscire anche a conferire i normali rifiuti. "Può sembrare una follia ma è un dato di fatto – dice ildi Canicattì, Ettore Di Ventura – da quando ci è stato comunicato l’impossibilità di ricevere la sostanza organica da parte ...

giusmo1 : Bollino antifascista, Forza Nuova denuncia #Pizzarotti. Il sindaco di #Parma: 'È una medaglia al valore'… - delsette1 : REPUBBLICA DI PISA: IL SINDACO CONTI DENUNCIA L' INTOLLERABILE SITUAZI... - princigallomich : SAN SEVERO – Grave atto vandalico in Piazza Municipio: rubate e frantumate le palle decorative dell’albero natalizi… -