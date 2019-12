Il mistero mai risolto dei due giornalisti italiani scomparsi in Libano

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Trentanove anni di silenzi, un segreto di Stato parzialmente rimosso e due famiglie che aspettano dal 1980 di conoscere la verità su dueinghiottiti nel nulla a Beirut. Da allora dei due non si ha alcuna notizia ufficiale. Graziella De Palo e Italo Toni sparirono misteriosamente nella capitale libanese, in quegli anni dilaniata dalla guerra civile dove si erano recati con un viaggio organizzato dall'Olp (Organizzazione per la liberazione della Palestina) per documentare le condizioni di vita dei profughi palestinesi e la situazione politico-militare del paese. Un viaggio difficile e rischioso, che comunque non ha spaventato i due. E così Italo e Graziella partono per la capitale siriana, è il 22 agosto del 1980 e i due arrivano a Damasco, dove si fermano per un solo giorno per poi arrivare a Beirut. La mattina del 2 settembre i dueescono dal loro ...

