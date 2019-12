Gli Stati Uniti e la Russia sono pronti a collaborare in Libia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) C’era molta attesa per l’incontro di martedì alla Casa Bianca tra il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ed il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Un bilaterale, quello tra, a cui non hanno partecipato solo i due rappresentanti delle rispettive diplomazie, ma anche lo stesso presidente Donald Trump. Tuttavia, la conferenza stampa finale ha visto protagonisti a Washington Pompeo e Lavrov, i quali hanno toccato con i giornalisti i vari dossier più scottanti. A partire da quello libico. Lavrov: “Lavoriamo insieme sulla” Proprio la guerra in, come sottolineato dal sito libico Al Wasat, ha rappresentato uno dei temi più dibattuti nella congiunta conferenza stampa finale. Le ultime vicende inerenti il dossier libico stanno suscitando sempre più scalpore e clamore, specialmente per l’attivismo mostrato di recente sia ...

Mov5Stelle : Il centro destra attacca il MoVimento 5 Stelle sulle tasse ma si dimentica di dire che gli ultimi due aumenti dell’… - raistolo : 1 milione di euro buttati via per “sperimentare” una cosa che sappiamo già essere pericolosa e che tutti gli altri… - matteosalvinimi : #Salvini: Da Ue su immigrazione sono arrivate solo parole. Io sono orgoglioso di aver ridotto sbarchi del 90%, e di… -