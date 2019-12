Frozen II al centro di una causa legata allo slogan Trust Your Journey

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019)II - Il Segreto di Arendelle è aldi unalegale per colpa dello", usato per il merchandise.II - Il segreto di Arendelle è aldi una nuovalegale per colpa delloscelto dalla Disney per promuovere il sequel campione di incassi in tutto il mondo. I materiali promozionali e il merchandise di2 riportano infatti la frase, già utilizzata da una società del Nevada che è stata formata come risultato di una battaglia e una vittoria personali contro un cancro al seno, come ricorda la proprietaria del marchio. Il sito TMZ riporta che la TYJ ha usato lofin dal 2007 e ha registrato il marchio per ...

