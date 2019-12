Da oggi possiamo inviare le email come allegati in Gmail

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Allegare le mail ai messaggi diè molto più facile grazie a una nuova funzione appena aggiunta anche nella versione Business.ha appena rilasciato una nuova funzione, semplice ma essenziale. In pratica, grazie a una modifica appena effettuata,allegare le mail ricevute ai messaggi di posta elettronica in modo semplice e veloce. Un piccolo cambiamento ma sostanziale e, soprattutto, una delle caratteristiche più richieste dagli utenti, in particolare quelli business. Nel mondo del lavoro infatti è piuttosto comune il fatto di inoltrare i messaggi di posta allegandoli per intero, in modo da conservarli nella loro forma originale.le mailallegato inLa nuova funzione è stata annunciata con un post sul blog della G Suite, cioè la versione per business dei servizi di Google. Inizialmente questo ha portato a pensare che il servizio ...

