Chi l' ha visto? | stasera su Rai3 i casi di Luca Sacchi e Chico Forti

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Chi l'ha? tornasualle 21,20 con l'omicidio die il caso di, l'italiano condannato all'ergastolo che si professa innocente. Chi l'ha?, tornasue RaiPlay alle 21.20 con la storia di, dopo due settimane in cui ha fatto registrare, anche grazie aitrattati di strettissima attualità, nuovi record di ascolti. Federica Sciarelli si occuperà, oggi 11 dicembre, del caso di, l'italiano condannato a vita per un omicidio che dice di non aver commesso. Una testimonianza inedita a "Chi l'ha?" nella puntata odierna potrebbe, però, riaprire il caso. Ad uccidere sarebbe stato un altro, lo afferma un consulente finanziario che non è stato ancora ascoltato dalle autorità statunitensi ...

chetempochefa : 'Mi ero nutrita di odio e di vendetta per tutto il male altrui che avevo visto. Avevo sognato di vendicarmi, ma ho… - reportrai3 : «C'era stato un incontro, più incontri fra di loro» Tra chi? «Pignatone e Lotti e Pignatone e Renzi» Tutti e tre… - FrancescoBonif1 : Complimenti alla Brexit e a chi l’ha sostenuta. Per andare in UK servirà il visto. Per ragioni di sicurezza, dice J… -