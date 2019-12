Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Guai, ma non troppo seri, per la conduttrice di Tu Si Que Vales,. La showgirl, paparazzata dal settimanale Diva e Donna, avrebbe infatti commesso diversecon la sua auto, a, tra cui anche la sosta sulle strisce pedonali ma non solo. In un secondo scatto pubblicato da Diva e Donna, si vedetransitare nella colonna del traffico riservata ai tram. Insomma, una vera 'peste' su strada.E una volta parcheggiato il mezzo, i paparazzi hanno immortalatocon un sorriso smagliante a illuminarle il viso. Il motivo? Una volta tornata alla macchina, la bella argentina avrebbe trovato sul parabrezza il foglietto di un fan. Per lei, unamolto speciale: ", ti amo". Un messaggio d'amore per la moglie di Stefano De Martino, che sicuramente non può averle fatto che piacere., poi la ...

gossipblogit : Belen Rodriguez, infrazioni stradali a Milano, poi la dedica di un fan: 'Ti amo'. - SilvioWine : Non riesce a nascondere l’emozione il nostro El Gordo del Circo - Casa Rojo tra le mani di Belen Rodriguez Gracias… - KontroKulturaa : 'Di tuo ormai è rimasto poco...': Belen Rodriguez totalmente nuda su Instagram, la foto indigna - -