Toh | chi si rivede | il Benevento riscopre il gol da fuori area

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Indice di pericolosità, predominio territoriale, possesso palla e chi più ne ha più ne metta. Tutto molto bello – per citare un mito come Bruno Pizzul – ma nel calcio a contare sono pur sempre i gol. Ilnon solo ne incassa pochi (otto, meno di chiunque altro), ma con la cinquina rifilata al Trapani ha dimostrato di saper tenere il passo anche in zona offensiva, riuscendo a ritrovare un grande alleato nel gol da. Fino all’ultimo turno la Strega si era resa autrice di un percorso netto senza sfruttare una qualità che pure fa parte del repertorio di diversi calciatori a disposizione di Inzaghi. Prima del match con il Trapani era stato solo uno il gol dalla distanza, quello segnato da Kragl all’Empoli per il definitivo due a zero; un sinistro potente sul quale Brignoli accennò un intervento che si ...

