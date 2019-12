Niccolò Cusano compie 13 anni | inaugurato anno accademico 2019 2020

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – Alla Niccolo’e’ stato ufficialmentel’. La cerimonia si e’ aperta con la relazione del magnifico rettore Fabio Fortuna che ha ricordato, fra le altre cose, come in questi tredicil’universita’ Niccolo’abbia compiuto passi da gigante. A seguire e’ stato il turno di Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, invitato dall’ateneo per parlare di terremoti, visti gli ultimi fatti di cronaca, ma soprattutto per inaugurare l’all’insegna della scienza che, ha ricordato Fortuna, “ultimamente viene messa troppe volte in discussione, e oltretutto da non addetti ai lavori”. Dopo la lezione di Doglioni e’ stato il momento del presidente del cda, Stefano Ranucci, che dal palco ha ricordato ...

