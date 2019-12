Mattarella:paure pericolose, contagiose

"I cambiamenti che il mondo sta attraversando creano disorientamento e, e legenerano contrapposizioni". Così il Presidente,a Torino per i 55 anni del Sermig, il Servizio missionario giovanile. "Lesono, ma anche la pace lo è. La pace non è raggiunta una volta per tutte, va sviluppata, difesa consolidata". E questo "richiede impegno e lavoro". "Un impegno costante attivo e concreto per la pace è quello che garantisce e può difendere da tanti pericoli", afferma il capo dello Stato.(Di martedì 10 dicembre 2019)