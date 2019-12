Il robot ispirato ai cani di Pavlov

wired

(Di martedì 10 dicembre 2019) Conoscerete la storia deidi, ma riassumiamola comunque: lo scienziato dimostrò che, abituando ia ricevere un pasto dopo il suono di una campanella, questi iniziavano ad avere la bava alla bocca a prescindere dalla presenza del cibo, solo udendo il suono. Il termine che usò per descrivere questo comportamento fu riflesso condizionato, o condizionamento. Un team di ricercatori in tutt’altro campo rispetto all’etologia ha preso a ispirazione questo approccio per provare ad applicarlo nientemeno che al settore dei nuovi materiali, e in particolare per applicazioni sul fronte dellaica. In poche parole, far comprendere a un materiale opportunamente strutturato cosa succederà in seguito a determinati stimoli, e condizionarne il comportamento. Un esempio? Quello che vedete in questo video, dove un piccolodimostra di aver imparato a muoversi in una ...

Carmela_oltre : RT @RaiScuola: È il primo #robot al mondo ispirato alle piante: il Plantoide. Ne parliamo con il ricercatore dell' @IITalk Vincenzo Andrea… - RaiScuola : È il primo #robot al mondo ispirato alle piante: il Plantoide. Ne parliamo con il ricercatore dell' @IITalk Vincen… -