“I am Jesus Christ” | in arrivo il simulatore che ci metterà nei panni di Dio – VIDEO

(Di martedì 10 dicembre 2019) Perché la Bibbia non può essere da ispirazione per ungioco? Questa è la domanda a cui risponde “I AmChrist”, una simulazione che ci perdi vestire idel Figlio di Dio. Insu Steam, il trailer del gioco ha già suscitato grande interesse in rete, merito chiaramente del soggetto e delle particolari scene mostrate nel. In una di queste il giocatore moltiplica dei pesci utilizzando una barra che a quanto pare è correlata alle sacre abilità di Gesù. In un’altra, il giocatore, sempre neidi Gesù, si troverà inchiodato a una croce. La descrizione del gioco su Steam solleva più domande che risposte. “Vi siete mai chiesti come sarebbe essere come Lui – una delle persone più privilegiate e potenti del mondo? Bene, adesso lo sapremo“. Il gioco è ancora in fase di sviluppo ma sono già in tanti ad aspettare ...

