È inutile stare in ansia per il futuro | meglio agire nel presente

internazionale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Quando ci preoccupiamo per ciò che sarà cerchiamo una rassicurazione che non può darci il, per il semplice motivo che non è ancora accaduto. Leggi

Gaara980 : @80AirasoR80 Guarda che sono sinceramente curioso della tua opinione eh. Non voglio mica ergermi a signor so tutto.… -