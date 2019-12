Cile | precipita aereo militare con a bordo 38 persone

inews24

(Di martedì 10 dicembre 2019)con a38. L’aeronautica è a lavoro per le ricerche del mezzo ed eventuali sopravvissuti. Si teme una nuova tragedia tra i cieli. In, infatti, è scomparso da ieri une non si hanno più tracce. A denunciarlo è stata la stessa aeronautica locale, la quale … L'articolocon a38proviene da www.inews24.it.

