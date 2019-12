tg24.sky

(Di martedì 10 dicembre 2019) L'tra i caselli Padova est e ovest. L'carica di gasolio si è incendiataaver travolto un carrello di segnalazione lavori e poi un camion di alcuni operai. Due feriti: il conducente del tir e un vigile del fuoco sul posto per i soccorsi. FOTO

Agenzia_Ansa : #Incidente sull'autostrada #A4 un morto carbonizzato dentro l'autocisterna in fiamme #Padova - MediasetTgcom24 : Padova, incidente sulla A4: autocisterna in fiamme, un morto #cronacapadova - SkyTG24 : Autocisterna in fiamme dopo un incidente sull'A4: un morto -