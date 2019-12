Anceotti a Sky: “Domani mi vedrò col presidente e valuteremo. Non mi dimetto!” (Di martedì 10 dicembre 2019) Nel postpartita di Napoli-Genk l’allenatore del Napoli,Carlo Ancelotti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Domani mi vedrò col presidente e chiariremo la mia posizione. Dimissioni? Non mi sono mai dimesso in carriera e mai lo farò” L'articolo Anceotti a Sky: “Domani mi vedrò col presidente e valuteremo. Non mi dimetto!” proviene da ForzAzzurri.net.

