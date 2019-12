Uomo uccide la moglie malata e poi si suicida

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tragedia a La Spezia. Undi 75 anni ha sparato e ucciso lache sarebbe stata, per poi rivolgere l’arma verso se stesso. Al momento del fatto, in casa con i due coniugi c’era anche una assistente sociale che sarebbe sotto shock, rivela Ansa. Omicidio-suicidio a La Spezia Un omicidio-suicidio in un appartamento in via Nazionale: lui, un carrozziere in pensione di circa 75 anni, ha sparato allae poi si èto. L’arma pare fosse legalmente detenuta. Dopo il fatto, sul luogo sono intervenuti gli uomini della Polizia e il personale del 118. Stando alle prime informazioni, la donna soffriva di Alzheimer ed aveva bisogno di assistenza continua. All’invece sarebbe stato diagnosticato un tumore e si sottoponeva a terapie. Proprio le condizioni precarie di salute di entrambi avrebbero portata alla tragedia di questa mattina. La ricostruzione di quanto ...

