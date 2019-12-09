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Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 | 30 ANCORA LUUNGHE CODE  SULLA VIA PONTINA, PER UN  INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI  CASTEL RomaNO, IN ...

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Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) ANCORA LUUNGHE CODE  SULLA VIA PONTINA, PER UN  INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI  CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE EUR, GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DA POMEZIA CENTRO.  CIRCOLAZIONE ANCORA INTENSA SUL GRA:                                                                            IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma- FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA,                                                                         IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO, MENTRE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL GRA, SI STA IN CODA  A TRATTI: LUNGO LA Roma FIUMICINO SINO A VIA DELLA MAGLIANA E                                      SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO FINO ALLA TANGENZIALE EST . ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO SU:                                                           ...
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    : SULLA PONTINA LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE. DIVERSI I KM IN FILA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA. INCIDENTE DA POCO RISOLTO MA SI TRANSITA CON UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA. Traffico E UN INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA. CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO. DISAGI PER Traffico E PER INCIDENTE PROVENENDO DA OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE, NEL TRATTO DI CARREGGIATA ESTERNA: – CODE ...

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    : PER UN, INCIDENTE, SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, IN DIREZIONE EUR, DA POMEZIA CENTRO SINO A CASTEL DI DECIMA. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD,                                      TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E L’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA SI CONTINUA A STARE IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL ...

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