Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) ANCORA LUUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE EUR, GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DA POMEZIA CENTRO. CIRCOLAZIONE ANCORA INTENSA SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma- FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO, MENTRE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL GRA, SI STA IN CODA A TRATTI: LUNGO LA Roma FIUMICINO SINO A VIA DELLA MAGLIANA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO FINO ALLA TANGENZIALE EST . ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO SU: ...
romadailynews
fsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana: traffico in progressiva ripresa sulle linee AV #Bologna – Firenze e Firenze… - PLRomaCapitale : #Roma: via delle Vigne Nuove, intersezione con via Monte Massico, #traffico rallentato causa #incidente. - romadailynews : Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09:30: ANCORA LUUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, PER UN… -
Altre notizie : Traffico Roma del ...
Roma, incidente sull'Olimpica: auto si ribalta, ferita una persona e traffico paralizzato Il Messaggero
Dalla Rete Google NewsRoma, incidente sull'Olimpica: auto si ribalta, ferita una persona e traffico paralizzato - Il Messaggero
Roma, incidente sull'Olimpica: auto si ribalta, ferita una persona e traffico paralizzato Il Messaggero
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 : 00: PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SI SONO FORMATE LUNGHISSIME CODE, IN DIREZIONE EUR, GIA’ DA POMEZIA SUD. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA BREVI CODE INVECE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA TROVIAMO Traffico INTENSO CON CODE A TRATTI: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA E ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 08 : 30: PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SI SONO FORMATE LUNGHISSIME CODE, IN DIREZIONE EUR, GIA’ DA POMEZIA SUD. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA BREVI CODE INVECE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA TROVIAMO Traffico INTENSO CON CODE A TRATTI: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA E ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 08 : 00: SULLA PONTINA LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE. DIVERSI I KM IN FILA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA. INCIDENTE DA POCO RISOLTO MA SI TRANSITA CON UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA. Traffico E UN INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA. CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO. DISAGI PER Traffico E PER INCIDENTE PROVENENDO DA OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE, NEL TRATTO DI CARREGGIATA ESTERNA: – CODE ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 07 : 30: PER UN, INCIDENTE, SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, IN DIREZIONE EUR, DA POMEZIA CENTRO SINO A CASTEL DI DECIMA. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD, TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E L’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA SI CONTINUA A STARE IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 19 : 30: BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, L’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI è CHIUSA TRA FERENTINO E ANAGNI VERSO Roma. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DOVE I POCHI SPOSTAMENTI SONO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, PER ENTRARE A Roma. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, HA RALLENTATO ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 18 : 30: BUONASERA DALLA REDAZIONE. AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È INTENSO TRA CASSIA BIS E IL BIVIO PER LA A24, SENZA PARTICOLARI DISAGI. MAGGIORI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, IN PARTICOLARE A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. CODE A TRATTI, SEMPRE PER Traffico INTENSO, ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma