Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 | 30

(Di lunedì 9 dicembre 2019) ANCORA LUUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTELNO, IN DIREZIONE EUR, GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DA POMEZIA CENTRO. CIRCOLAZIONE ANCORA INTENSA SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA- FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO, MENTRE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL GRA, SI STA IN CODA A TRATTI: LUNGO LAFIUMICINO SINO A VIA DELLA MAGLIANA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO FINO ALLA TANGENZIALE EST . ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO SU: ...

