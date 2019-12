Revocata la licenza al tassista che ha aggredito un cliente con un pugno in faccia a

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Al via l’iter per la revoca dellaalche haunall’aeroporto Fiumicino. Lo Comunica il Campidoglio precisando che la sospensione della”è già in atto”.“Quanto accaduto è intollerabile. Gli uffici di Roma Capitale hanno agito tempestivamente: chi si macchia di questi crimini viene punito. Anche in questo caso non faremo sconti a nessuno”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.Il passeggero, rivoltosi alin regolare servizio presso l’aeroporto, al fine di ottenere l’applicazione del tassametro per la corsa dallo scalo romano alla Capitale, è statodallo stesso autista con un violentoin pieno volto, che ha causato al malcapitato la frattura del setto nasale.Leggi anche... Chiede uso tassametro a Fiumicino,gli ...

