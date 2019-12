ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Non c’è pace tra le sorelle Bertè. Seha ricordato la sorella Mia Martini in televisione, nello studio di Verissimo, non riuscendo a trattenere le lacrime, la sorella più piccolale ha volutore a tono sui social. “Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Conè morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro e dò tutto (…)arreper uno spinello che le avevano messo in tasca. Ha fatto due anni in carcere. Quando èliberata, prima del processo, l’abbiamo nascosta in una soffitta per un anno”, è stato il grido di dolore dia Silvia Toffanin. Le sue dichiarazioni, però, non sono affatto piaciute alla sorellaa raccontarenon? Perché gettare ombre anziché fare luce? Perché non parlare dell’arte e delle tantebelle e positive della nostra amata sorella e ...

FQMagazineit : Olivia Berté risponde a Loredana: “Perché continuare a dire cose non vere? Mimì è stata in carcere 4 mesi e non 2 a… - GPasqui : Olivia Berté risponde a Loredana: “Perché continuare a dire cose non vere? Mimì è stata in carcere 4 mesi e non 2 a… - magicaGrmente22 : Olivia Bertè risponde a Loredana: basta bugie. Sorelle contro su Mia Martini -