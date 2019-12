kontrokultura

(Di lunedì 9 dicembre 2019): splendido monologo sugli anziani a 20 Anni che Siamo Italianisfodera una prova magistrale a 20 Anni che Siamo Italiani con un monologo sugli anziani. Nella trasmissione condotta da Vanessa Incontrada e Gigi d’Alessio, il noto attore e regista ha toccato i cuori degli ascoltatori. Gli anziani – ha spiegato – … L'articolo: “Ilperproviene da KontroKultura.

_GigiDAlessio_ : Siete pronti per la seconda puntata di #20AnniCheSiamoItaliani? Sintonizzatevi su @RaiUno dalle 21.30, io e… - KontroKulturaa : Michele Placido commovente: “Il sipario per l’ultima scena” - - GaiaDeLuca10 : RT @_GigiDAlessio_: Siete pronti per la seconda puntata di #20AnniCheSiamoItaliani? Sintonizzatevi su @RaiUno dalle 21.30, io e @VaneIncont… -