La misteriosa intervista della Rai a Bashar al Assad

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L'ha fatta Monica Maggioni, ex giornalista oggi manager Rai, e sarà mandata in onda stasera dalla tv del regime siriano, ma in Italia si discute su chi l'abbia autorizzata e se sia opportuno trasmetterla

