La follia del dirottatore del bus | Tutta colpa di crimini di Salvini

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lavinia Greci L'autista, imputato per strage, si è difeso dicendo di non essere un terrorista e durante una dichiarazione ha attribuito la responsabilità delle morti in mari e dicontro l'umanità al leader della Lega, il quale ha replicato: "Roba da matti" Lo scorso 20 marzo ha tentato di dirottare e incendiare un autobus con a bordo 50 ragazzini, a San Donato Milanese, in provincia di Milano. E, a distanza di quasi nove mesi, Ousseynou Sy, responsabile del gesto e imputato per strage, dopo aver dirottato il mezzo, in queste ore avrebbe chiesto e ottenuto di rendere spontanee alcune dichiarazioni davanti ai giudici. Secondo quanto riportato da Affari italiani, l'uomo di origini senegalese, tra le altre cose, avrebbe fatto riferimento soprattutto a Matteo, individuandolo come il "responsabile delle morti di bambini e altre persone nel mar Mediterraneo" e ...

