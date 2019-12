Julia Roberts e Michelle Obama insieme in Vietnam per sostenere l' educazione delle

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Novella Toloni L'ex first lady statunitense ha coinvolto l'attrice in un tour trae Malesia per promuovere il progetto "Girls Opportunity Alliance", legato all'emancipazionegiovani donne nel sud-est asiaticosono arrivate inda poche ore e hanno già conquistato tutti. L'inedita coppia è volata in Oriente per prendere parte alla Girls Opportunity Alliance, il congresso Asia - Pacifico organizzato dalla Fondazionein Malesia in programma dal 10 al 14 dicembre. Prima di far tappa nella capitale malese di Kuala Lumpur, però, l'ex first Lady e la star di Hollywood hanno voluto far visita ad una scolarescaita. L'occasione peril progetto di inclusione e sviluppo dell'ragazze. Prima dell'inizio della conferenza del 10 dicembre,hanno fatto visita a un gruppo ...

