“Il quarto figlio” Francesco Totti come un fulmine a ciel sereno | “Io e Ilary…”

(Di lunedì 9 dicembre 2019) SOno sempre più affiatatie la sua Ilary Blasi. L’ex attaccante della Roma ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore a sua moglie durante la presentazione del libro di Paolo Condò alla centro Congressi “La Nuvola” intitolato “La storia del calcio in 50 ritratti”. Durante l’evento Walter Veltroni ha posto alcune domande sulla vita privata di, tra cui anche l’eventualità di unfiglio: “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro”. E ancora: “Ilfiglio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”. “Vorrei uno che mi assomigli, non è facile. Se no lo faccio io”. Lo ha detto all’ANSAparlando della fiction a lui dedicata, Un capitano, attesa nel 2020, per la quale diverse indiscrezioni ...

