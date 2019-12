Forum | il giudice Antonio Foti torna e cita Enzo Tortora | “Dove eravamo rimasti”

tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Venerdì 6 dicembre, nella puntata dito ad arbitrare ilFrancesco, che era stato sospeso quasi un anno fa. Il rientro in studio è stato accolto da un grande applauso del pubblico: “Mi viene da dire “Doverimasti?”, come dissedopo che era stato calunniato.” Il ritorno è stato anticipato da un messaggio video del, dall’account ufficiale della trasmissione: “Dopo un anno di assenza dove ho dovuto elaborare un lutto gravissimo e dove ho dovuto risolvere problemi calunniosi e diffamatori nei miei confronti e risolvere problemi fiscali. Ma la cosa più importante, ho dovuto risolvere un gravissimo problema di salute che per fortuna ho risolto e superato.” In questi mesi in tanti siete stati a scriverci chiedendoci notizie di Francesco. Oggi abbiamo un messaggio per voi

annaros70527446 : #forum la nobil donna come si permette di giudicare la vita infernale di chi deve vivere con una con i disturbi de… - Gianfra79238417 : Il giudice Francesco Foti ritorna a Forum e si paragona a Enzo Tortora: 'Dove eravamo rimasti?' - 09Bergami : @forummediaset Non ho mai avuto dubbi sulla sua innocenza x me era ed è il miglior giudice visto a forum condoglianze x il suo lutto -