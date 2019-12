‘E’ una malattia | no un virus…’ | Barbara D’Urso finisce nella bufera a poche ore da Live

kontrokultura

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nuovo appuntamento diNon è la D’Urso Questa sera, lunedì 9 dicembre 2019 su Canale 5 va in onda una nuova puntata diNon è la D’Urso. Gli ospiti di oggi saranno: Asia Argento e Vladimir Luxuria si scontreranno contro cinque cattivissime sfere. In studio troveremo anche Antonio Razzi, Amedeo Minghi e Patty … L'articolo ‘E’ una, no un virus…’:D’Ursoore daproviene da KontroKultura.

DavidSassoli : I quattro minuti di ovazione al capo dello Stato Sergio #Mattarella alla #Scala di #Milano testimoniano una cosa im… - matteorenzi : Ho detto da Formigli che Marco Travaglio fa una battaglia contro la prescrizione pur avendola chiesta LUI STESSO. I… - matteosalvinimi : Ma è normale che a Roma per strada prendano fuoco i bus di linea? Tre in tre giorni e l’ultimo questa mattina, per… -