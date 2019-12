Nuoto | bis di Quadarella agli Europei Di Liddo-Miressi d’argento Bronzo Carraro

newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019)diin vasca corta, risultati 8 dicembre 2019. Bis di Simonanei 400 stile libero. Il resoconto della giornata. GLASGOW (SCOZIA) – L’Italia chiude con il ‘botto’ glidiin vasca corta. L’ultima meda d’oro è stata conquistata da Simona(la seconda personale) nei 400 stile libero al termine di una gara divertente. Solo ottava l’altra italiana Martina Caramignoli. Le altre mede La giornata per i colori azzurri si è aperta con ildi Martinanei 200 rana. L’italiana, dopo un oro e un argento, è salita per la terza volta sul podio lasciando fuori la connazionale Francesca Fangio. Il crono di 2’19″68 equivale anche al nuovo record italiano (2’20″96 il precedente). Primato nazionale e argento per Alessandronei 100 stile libero. Il ...

