LIVE Sci alpino | Gigante Beaver Creek 2019 in DIRETTA | comincia la prima manche!

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:51 Manche da dimenticare per il favoritissimo di giornata, tanti errori che lo fanno naufragare a 1’25” da Kranjec, è la volta di Meillard. 17:49 Il transperde terreno nel finale e chiude a 36 centesimi da Kranjec. Pinturault ci darà subito una misura della prova dei primi due. 17:47 Buona prova dello sloveno in 1:17.11, bisognerà attendere le altre discese per valutare meglio. Tocca a Faivre. 17:45la17:43 Mancano pochi attimi all’inizio della gara, il primo a partire sarà lo sloveno Zan Kranjec. 17:40 Gli altri azzurri in gara: Moelgg con il 21, Tonetti con il 23, Paris con il 34, Ballerin con il 43, Maurberger con il 45, Zingerle con il 48 e Bosca con il 51. 17:35 L’unico italiano che sembra in grado di lottare per un piazzamento tra i primi 10 è Luca De Aliprandini, ottavo nel ...

