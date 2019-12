«Le nuove Eroidi» | riscrivere i miti per comprendere la contemporaneità

vanityfair

(Di domenica 8 dicembre 2019) «Mi chiedo cosa si aspetta il mondo da noi, amore». Sono queste le parole che Ero dedica al suo Leandro, un uomo che ogni notte attraversa un tratto di Mediterraneo per incontrare la sua amata sull’isola opposta. Antica narrazione, Ovidio la scrisse poco più di duemila anni fa, che diventa una storia di moderna migrazione nella versione del mito riscritta da Ilaria Bernardini per Le(raccolta di racconti pubblicata da HarperCollins). «Per il mondo in cui vivono Ero e Leandro, in fondo, è accettabile morire per nessun motivo, – racconta l’autrice, – crepare, valere meno, essere invisibili. Non farli attraccare, non salvarli, quando attraversano il mare per fuggire dalla guerre e dalle carneficine. Ero e Leandro non possono risponderai nulla, purtroppo. Possono solo affogare, sparire». Le storie de Lenascono da molto lontano: il poeta ...

