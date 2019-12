Tensione in casa M5s | Lombardi avvisa Di Maio | “Non condivido il suo metodo”

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’intervista di Robertaai microfoni di Sky TG24: “Nonil metodo di Di. E’ troppo muscolare, preferire più mediazione”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni di Sky TG24 per Roberta. Il capogruppo M5s in Regione Lazio ha parlato del futuro del partito a livello nazionale. “Io so che Dista cercando di porre all’attenzione del governo dei punti di vista tipici pentastellati – ha affermato una delle senatrici dei grillini – ma preferire ci fosse molto meno la ricerca del tweet e molto più la voglia di conciliare punti di vista diversi che però hanno pari dignità e devono trovare una forma di mediazione“. Robertasulla fronda: “Non mi piace questa parola. Abbiamo fatto un investimento per questo governo” L’esponente grillina non vuole sentire parlare di ...

