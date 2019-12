Pastena | polizia cattura due ‘topi d’auto’ salernitani

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno, finalizzati alla repressione dei reati in genere nonché per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni collegate all’evento denominato “Luci d’Artista” ha proceduto all’arresto nel quartieredi un 31enne pluripregiudicato per reati specifici e di un 30enne, entrambi, per concorso in furto aggravato. L’arresto è scaturito da una segnalazione di un cittadino che indicava la presenza di due giovani, i quali dopo essere penetrati all’interno di un cortile privato, nelle adiacenze delle strade ove sono allocate le luminarie, avevano perpetrato un furto a bordo di un’autovettura Fiat 500L. Poliziotti della Sezione Volanti, giunto tempestivamente sul posto, notava due giovani, che ...

