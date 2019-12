Milano | scontro tra bus e camion rifiuti | diversi feriti Una passeggera è in coma

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) Unotra mezzi di Atm, l’azienda dei trasporti milanese, e Amsa, incaricata della raccolta dei, ha causato il ferimento di 18 persone in via Egisto Bezzi a. Dodici persone sono finite in ospedale, tra queste una donna è in. Sul mezzo dell’Atm si trovavano 15 persone e l’autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, è rimasto incastrato nell’abitacolo. Il 118 che ha diffuso la notizia, ha dichiarato una maxi emergenza e ha inviato alcuni mezzi. ANSA/ALBERTO CATTANEO Una donna di 49 anni,sul filobus della linea 90, è stata sbalzata dal mezzo ed è ricoverata in stato di. Il conducente del bus, secondo il 118, un uomo di 47 anni, ha riportato un trauma cranico, ma non è in condizioni gravi. Altre nove persone hanno subìto contusioni e un’altra la sospetta frattura del femore. Leggi ...

fattoquotidiano : Milano, scontro tra un bus e un mezzo Amsa: 17 feriti, una persona in codice rosso - Corriere : Scontro tra filobus e mezzo Amsa: quattro i feriti, uno è gravissimo - Agenzia_Ansa : #Milano scontro filobus-camion dei rifiuti, Il bilancio definitivo del #118 è di 18 feriti, 12 in ospedale e 6 med… -