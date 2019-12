Milano | il Codacons sul villaggio di Babbo Natale

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Cronaca: era stato presentato come ildipiù grande d’Italia, con elfi e marionette giganti, “un luogo incantato in cui le fiabe presenti vita”. Il 5 dicembre ha aperto al pubblico ilallestito all’ippodromo di San Siro, che si annuncia della grandezza di 30 metri quadrati. Tuttavia l’amara sorpresa: la gente che è giunta da tutt’italia per il “irripetibile” è immediatamente riversata alle biglietterie a chiedere il rimborso del biglietto. Dalle lamentele postate sui social si legge: “Non un addobbo, persone che tengono ancora per le decorazioni. Ci mettiamo in coda per la prima attrazione e dopo 2 ore di coda … nulla. Bloccati. Nessuno noto nulla. gente incazzata, bambini che piangevano per il freddo e le ore in coda “e anche” disorganizzato, troppa attesa, ...

