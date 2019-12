Matteo Salvini e la Nutella | cos’è successo tra il leghista e la Ferrero?

cronacasocial

(Di sabato 7 dicembre 2019) Alanon piace più. Colpa della presenza, nella crema al cioccolato più famosa al mondo, di nocciole turche e non solamente italiane. Certo, poi il capo della Lega si è corretto in parte, chiedendo alladi modificare addirittura la ricetta acquistando più materia prima nostrana. Ma rimane un dato di fatto: la scelta autarchicava paradossalmente contro uno dei pochi importanti baluardi industriali (non solo agroalimentari) ancora saldamente in mano italiana. Ad andare contro, così, è stato un po’ tutto l’arco costituzionale: dal viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, al parlamentare di Forza Italia Osvaldo Napoli. Solo il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, pare abbia preso le difese del segretario. Certo, più articolati sono gli agricoltori, che devono fare i conti anche con la difesa delle materie prime ...

matteorenzi : Nei giorni di ILVA, Alitalia, legge di bilancio, summit Nato il senatore Matteo Salvini attacca la Nutella. La… - LegaSalvini : MARIA GIOVANNA MAGLIE: 'GLI OPERAI TUTTI CON SALVINI. MA GLI ANTI-FASCISTI ZITTI' - SkyTG24 : Salvini contro la Nutella: 'Ci sono nocciole turche, mangio italiano' -