Incidenti in montagna | escursionista cade per 20 metri e rimane ferito | recuperato

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un giovane di 21 anni di Gemona (Udine) ha perso aderenza mentre stava salendo verso la cima del Monte Grauzaria, in provincia di Udine, lungo la via normale ed è caduto per una ventina di. L’incidente è avvenuto questa mattina nei pressi della Forcella del Portonat, ad una quota di 1900. Sul posto è giunto l’elisoccorso regionale con l’equipe medica e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico che ha eseguito le operazioni di sbarco e calata. Visto il luogo, circondato da rocce e accidentato, si è resa necessaria una verricellata di circa 45per calare il tecnico e il medico in forcella. Insieme hanno stabilizzato il giovane, politraumatizzato, lo hanno sistemato nel materasso a depressione e lo hanno caricato a bordo del velivolo, poi diretti all’ospedale di Udine. Con il giovane c’era anche un altro, che è sceso a ...

