Effetti dirompenti sui processi Intervista ad Antonio D' Amato | togato del Csm

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Dirompente”. È la parola che più volte ripete il consigliere “” del CsmD’, in questa suaall’Huffpost. Originario di Torre del Greco, inizia il suo percorso a Palmi, dove procuratore è Agostino Cordova. Poi lo segue a Napoli, dove, negli anni di Tangentopoli, è nel pool che si occupa di uno dei filoni più importanti della Mani Pulite napoletana, quello sulle tangenti nel settore della sanità. Da sempre esponente della corrente di Magistratura Indipendente, non è mai stato vicino a Cosimo Ferri. Alle scorse elezioni suppletive del Csm è risultato il primo degli eletti, superando in termini di voti Nino Di Matteo. All’HuffPost affida il suo allarme sull’entrata in vigore della norma Bonafede sulla prescrizione: “Senza interventi sulla ragionevole ...

ninabecks1 : RT @giberna2: L’intemerata scatenatasi con la vicenda #open verso Renzi e IV somiglia tanto a quella di Bibbiano contro il PD, anche negli… - giberna2 : L’intemerata scatenatasi con la vicenda #open verso Renzi e IV somiglia tanto a quella di Bibbiano contro il PD, an… - wimganz : @ottogattotto Tra l'altro occorre ricordare che Berlinguer fu 'eretico' anche all' interno,pur potendo contare sull… -