Boxe | Anthony Joshua prende la rivincita | sconfitto Andy Ruiz ai punti | il britannico è

(Di domenica 8 dicembre 2019)si è preso ladella vita e ha conquistato le cinture che aveva perso sei mesi fa nella drammatica serata del Madison Square Garden. IlhaJr. aicon verdetto unanime (118-110, 118-110, 117-111) e si è laureato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi: il 30enne ha vinto il match dipiù atteso dell’anno, il ribattezzato Clash on the Dunes che è andato in scena a Diriyah (Arabia Saudita) e che ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati della nobile arte. Il colosso di Watford ha riscattato il ko patito lo scorso 1° giugno contro il messicano ed è tornato sul tetto del Pianeta sfilando le corone al rinominato Destroyer il cui regno è durato appena sei mesi. AJ ha confezionato alla perfezione questo incontro, si è presentato asciutto e in formissima, ha impostato la sfida come voleva con ...

