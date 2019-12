Zoomarine in campo per sostegno a Save The Children

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma – Un libro per entrare gratis ae sostenere i progetti ditheper il contrasto alla poverta’ educativa che colpisce i bambini in Italia. Weeekend di Natale in nome della solidarieta’ al Parco divertimenti di Roma per celebrare la Giornata del Dono. In occasione delle aperture natalizie, sabato 7 dicembrededica infatti un’iniziativa di beneficenza rivolta ai bambini che doneranno un libro e riceveranno in cambio un ingresso gratuito al Parco. Tutti i bambini alti fino a 130 centimetri potranno consegnare un libro di narrativa per ragazzi in buono stato e completo in tutte le parti. Per ricevere l’ingresso gratuito bastera’ mostrare il libro agli operatori presenti ai tornelli e consegnarlo successivamente a Babbo Natale all’interno del percorso ‘La Casa di Babbo Natale’. L’iniziativa ...

