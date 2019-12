Vieni da me | Pietro Genuardi de Il paradiso delle signore | ‘Mi sono drogato’

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 dicembre 2019), uno dei volti più amatisoap italiane, da Vivere a Centovetrine fino al più recente Il, è ospite di Caterina Balivo nella puntata dida me in onda venerdì 6 dicembre su Rai 1. Nel corso dell’intervista l’attore ripercorre gli inizi della sua carriera e parla di aspetti piuttosto delicati del suo privato. Gli inizi diForse non tutti sanno cheha iniziato come ballerino: “Quandoarrivato a Romaarrivato con un grande amico che è stato un grande artista che è mancato da poco cioè Manuel Frattini” spiega, come riporta Ilsussidiario.it “miiscritto ad una scuola di danza seguendo un mio amico. Poi l’avventotelevisioni private. All’epoca prendevano tutti e ho iniziato a lavorare così”. L’approdo alla recitazione è arrivato grazie a ...

silvianalon : @pietro_romeo @twetmok Vieni qui a farceli? (Grazie??) - Sultan82152378 : RT @Sultan82152378: Survival Sei forte e voi vedere esercizi di SPECNAZ vieni da me Inscrizione aperto per 15 persone Posto Montagnia Ponte… - LeNewsCheVuoiTu : Vieni da me me: Pietro Genuardi spiazza tutti, Caterina Balivo in imbarazzo -