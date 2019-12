Potenza | salme in fosse comuni per liberare loculi | sei arresti

tg24.sky

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La polizia ha arrestato sei persone (tre in carcere e tre ai domiciliari) accusate di aver gettato alcuneinallo scopo didel cimitero di Rionero In Vulture (), da rivendere poi in modo illegale. "Il grido dell'Ade" E' quanto è emerso dall'operazione denominata "Il grido dell'Ade", sull'affidamento di appalti nel Comune lucano, le cui indagini sono partite dopo la denuncia di un cittadino sulla compravendita deidel cimitero cittadino. Gli inquirenti hanno individuato "un sistema che di fatto orientava e monopolizza l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori pubblici del Comune di Rionero in Vulture", tra cui la gestione del cimitero, per un totale di due milioni di euro circa. Indagini anche nel foggiano Al centro dell'indagine la famiglia Aiuola, gestrice del cimitero, a cui facevano capo diverse società, ...

