Omicidio di Bazzano | i risultati dell’autopsia | la vittima è stata colpita alle spalle

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L'autopsia sul corpo della giovanediconferma che è stato colpitosp, all'altezza della scapola destra. A sparare il custode Stefano Natalini, ora indagato a piede libero, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi in seguito all'autopsia che rivela come l'uomo non abbia puntato in aria, colpendo inoltre laalla schiena.

Adnkronos : Omicidio Bazzano, vittima colpita alla schiena - Pierfanze208 : RT @Claudio38748087: IL TORTO CHE HA AVUTO IL CUSTODE SPARANDO AL LADRO? averlo fatto sotto l'era nazi-comunista ora per far dispetto a Sal… - Daniele18748753 : RT @bolognatoday: Omicidio Bazzano: la politica tira le somme, scambio di accuse -