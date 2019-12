“Non me l’aspettavo” | Daniele dopo la scelta a UeD E cosa è successo la prima notte con

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Che belli che sono insieme Giulia Quattrociocche eSchiavon. I due,la(clamorosa) a Uomini e Donne stanno vivendo una vera e propria relazione alla luce del giorno. E come abbiamo già raccontato, i due hanno scelto di fare un passo molto importante: le presentazioni in famiglia. Nel corso della scorsa puntata del Trono Classico, l’ormai ex tronista Schiavon, voleva portare Giulia in casa sua, per presentargli sua madre e suo padre. Ora, in un’intervista doppia su Uomini e Donne Magazine, Giulia esvelano come sta procedendo la loro storia d’amorela, arrivata in modo improvviso. Entrambi spiegano che sta andando tutto per il verso giusto, non c’è mai stata nessuna lite tra loro in questi giorni.rivela che entrambi sentono il bisogno di trascorrere il loro tempo sempre insieme. Infatti, tra i progetti della coppia c’è la convivenza! Come ...

