Milly Carlucci | Urlo e maleducazione in tv non mi stupiscono più De Filippi e

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “In tv oggi c’è di tutto. Servono prodotti che diano un brivido. Ma l’e lanon mipiù”. Parola di, storico volto della televisione italiana che si è raccontato al Corriere della Sera. tra progetti futuri, ricordi e rapporto con le colleghe conduttrici.A chi le sottolinea come la sua sia una “presenza rassicurante” e sempre fedele alla tv garbata, larisponde:Eppure ho sempre cercato di sperimentare. Non sono rimasta nella mia comfort zone: mi sono sempre buttata, a mio rischio e pericolo. Succederà anche con il mio nuovo programma, Il cantante mascherato (al via il 10 gennaio, ndr) ... È una tv molto matura: c’è di tutto e di più. Servono prodotti che quando compaiono ti diano un brivido e, quando arriva, siamo tutti grati. Raiuno ...

