Louis Tomlinson ha espresso tutto il suo sostegno a Liam Payne per l’uscita del suo primo

news.mtv

(Di venerdì 6 dicembre 2019) <3hail suoper l’uscita del suoalbum “LP1” News Mtv Italia.

team_world : Se oggi è una giornata meravigliosa, è anche grazie a @Louis_Tomlinson ?? ONLINE il video ufficiale di Don’t Let It… - VEVO_IT : Il video del nuovo singolo di @Louis_Tomlinson è qui! ?? Ecco 'Don’t Let It Break Your Heart' ??… - arvtisticam : RT @KISSYKMM: se credi di essere bravo in inglese prima devi cercare di capire l’accento di louis tomlinson -