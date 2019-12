La Confessione di Fedez | “Sono a rischio sclerosi multipla”

cronacasocial

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La nuova stagione de La, che ha debuttato su Nove, è destinata a impensierire i tanti fan di Federico Leonardo Lucia, in arte. Parlando nel salotto di Peter Gomez, con la voce che a tratti tradiva la commozione, il rapper ha raccontato qualche nuovo particolare circa i problemi di salute anticipati qualche mese fa in un lungo post su Instagram. Rivelando che l’anomalia emersa nel corso di una visita medica sarebbe una demielinizzazione, ovvero un possibile campanello d’allarme dellamultipla. Nel suo caso, però, non si tratta ancora di una diagnosi, ma dell’indizio di un possibile, da tenere semplicemente sotto controllo. LEGGI ANCHE: Emma Marrone: “La malattia mi ha cambiata, sono stata fortunata”. Il nome è di quelli che fanno paura, anche se oggi grazie ai progressi della ricerca i pazienti possono mantenere una buona qualità di vita ...

