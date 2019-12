Concerto per catastrofi

ilfoglio

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Terremoti, eruzioni vulcaniche, incendi, inondazioni, diluvi, mutando di colpo, con la faccia della terra, il corso delle società umane, le hanno combinate in modo nuovo, e queste combinazioni, le cui cause prime erano fisiche e naturali, sono divenute, col tempo, le cause morali che mutano lo stat

ComunediTrieste : Venerdì 13 dicembre, ore 20.45, concerto 'Trieste 13 lustri.1954/2019', al ridotto del @TeatroVerdiTS, per celebrar… - MattiaBriga : Raga ho appena visto la puntata di Barcellona #strangereurope in anteprima che andrà in onda domani e in tutta ones… - ligabue : Il 1° vero manifesto, la 1ª vera scaletta. Qual è stato il vostro 1° concerto di Liga? ?? 1990, Ph. Daniela Scaramuz… -